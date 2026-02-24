En vivo
Entretenimiento  / Reconocido actor de serie de Disney acabó con su vida a los 71 años: "Nada que perder"

Reconocido actor de serie de Disney acabó con su vida a los 71 años: "Nada que perder"

Su hermano mayor explicó en medios locales que el actor "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció".

Foto: Freepik / redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

