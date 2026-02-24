¿Bajarán los pasajes? JetSMART entra a la IATA y pide pista para competir con grandes aerolíneas

En solo dos años de operación en el país, JetSMART ha logrado consolidarse como un actor disruptivo en el mercado aeronáutico colombiano, alcanzando una participación del 14 % en el mercado doméstico.

Este crecimiento ha sido especialmente notable en hubs como el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, donde la aerolínea ya supera el 25 % de participación desde el inicio de su base de operaciones en junio de 2024. Con más de 8 millones de viajeros transportados, la compañía no solo celebra su expansión, sino también hitos en calidad, como ser reconocida por Skytrax como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica y obtener la certificación de seguridad IOSA emitida por la IATA.



El desafío de los "slots" en El Dorado

A pesar del éxito, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART, señala que el crecimiento futuro depende de una distribución más equitativa de las franjas horarias o slots en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según Ortiz, existe una profunda concentración del mercado, donde competidores dominantes controlan hasta el 65% de los slots en horarios de alta demanda, como las 7 de la mañana, mientras que JetSMART solo cuenta con el 1%.

Ortiz enfatiza que, bajo el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), los slots son un bien del Estado y no propiedad de las aerolíneas.



Si bien reconoce el valor de los derechos históricos, critica que la saturación actual impide la entrada de nuevos competidores en horarios clave, lo que limita la oferta para los usuarios.

Por ello, ve con buenos ojos que la Aeronáutica Civil revise los mecanismos de asignación y monitoreo para asegurar que las franjas no utilizadas regresen al Estado para ser redistribuidas.

Escuche aquí la entrevista: