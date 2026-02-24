En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / ¿Bajarán los pasajes? JetSMART entra a la IATA y pide pista para competir con grandes aerolíneas

¿Bajarán los pasajes? JetSMART entra a la IATA y pide pista para competir con grandes aerolíneas

Según Ortiz, existe una profunda concentración del mercado, donde competidores dominantes controlan hasta el 65% de los slots en horarios de alta demanda, como las 7 de la mañana, mientras que JetSMART solo cuenta con el 1%.

Publicidad

Publicidad

Publicidad