Las autoridades confirmaron un atraco ocurrido sobre las 8:00 de la noche del lunes 23 de febrero en la reconocida panadería Romannoti de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores.

Aunque el establecimiento queda ubicado muy cerca del Concejo de Bogotá y de la iglesia Iglesia del Señor de los Milagros, los ladrones llegaron al punto a intimidar a los presentes. Según testimonios, los delincuentes llegaron en motocicletas, algunos encapuchados, y entraron al local buscando a una persona específica que al parecer tenían perfilada.

Así fue el violento atraco a panadería Romannoti en Bogotá: ladrones llegaron en motos Foto: Google Maps

Sin embargo, terminaron robando a varias personas en el sitio para luego emprender la huida en las motocicletas. Durante el atraco, los asaltantes se llevaron joyas y objetos de valor, entre ellos una cadena de alto costo, destacan las autoridades.

Uniformados de la Policía llegaron al sitio a realizar las respectivas inspecciones en el lugar y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer si el ataque estaba dirigido contra alguien en particular. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en el análisis del material probatorio para dar con los autores del robo en Teusaquillo.