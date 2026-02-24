Alcalde herido en atraco en Teusaquillo: 24 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de febrero de 2026:
- Un alcalde local resultó herido en un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, en medio de alteraciones de orden público en Bogotá.
- Autoridades investigan el secuestro y paseo millonario contra Diana Ospina, de 35 años, quien fue raptada en una discoteca de Bogotá y liberada horas después en la vía a Choachí.
- El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Cartagena para definir medidas frente a la nueva emergencia económica.
- Dos vías nacionales permanecen cerradas en Antioquia por derrumbes e inundaciones.
- La Defensoría del Pueblo pidió a las entidades públicas reforzar la comunicación con las comunidades ante el recrudecimiento de las lluvias.
