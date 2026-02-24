En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El país no puede volver a paralizarse: Colfecar pide al Gobierno y arroceros negociar y evitar paro

El país no puede volver a paralizarse: Colfecar pide al Gobierno y arroceros negociar y evitar paro

El gremio asegura que los bloqueos se sumarían a los constantes escenarios de inseguridad en las carreteras del país, como hoy, cuando un transportador fue asesinado en medio de un asalto en la vía Panamericana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad