En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Impuesto al patrimonio carece de sustento técnico: gremios rechazan medida del Gobierno

Impuesto al patrimonio carece de sustento técnico: gremios rechazan medida del Gobierno

Empresarios han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la inversión y la generación de empleo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad