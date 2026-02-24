Defensa de Daniel Quintero pidió nulidad de imputación en escándalo por el lote Aguas Vivas

Recientemente se desarrolló una nueva sesión de la audiencia de acusación, en el que esta vez la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó ante la juez de conocimiento la nulidad de la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el escándalo por el lote de Aguas Vivas en el barrio El Poblado, sur de la ciudad.

La solicitud se realizó en medio de esta audiencia, luego de que otros dos defensores argumentaran deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena.

Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.

Así como lo había planteado la abogada Astrid Carvajal, Luis Arturo Hernández, defensor del exalcalde Quintero, solicitó, además, que se repita la audiencia de imputación que se había realizado ante el juez de control de garantías, a su criterio por encontrarse “vicios de fondo”.



"La única decisión jurídicamente válida y respetuosa del debido proceso en el presente caso, señora juez, es declarar la nulidad audiencia de formulación de imputación y ordenar su repetición o, mejor aún, que archive la investigación", sostuvo.

Hernández agregó que hay un daño en la imagen de los involucrados en el caso:

"Ya etiquetados injustamente de ladrones y que están pagando caro. Esta persecución insensata de la Fiscalía General de la Nación robaron a Medellín. Lo dije y lo repito y termino, señora juez: aquí Medellín no pagó un solo peso por Aguas Vivas".

Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a por lo menos a cuatro de los imputados por este caso, expuso las fallas que según él tuvo la fiscal Mena determinando en qué medida habría cometido los delitos cada uno de los señalados y argumentó que este recurso no es una maniobra para dilatar el proceso.

"La Fiscalía considera que no anular esto sería algo que la beneficiaría. Creo que lo único que estaría haciendo o lo único que estaríamos haciendo, si me permite el plural, su señoría, es prorrogar la crónica de una nulidad anunciada, nulidad además, su señoría, que no se propone como una táctica aleatoria ni más faltaba", advirtió Trespalacios.

Vale la pena mencionar que la solicitud de nulidad, que harán también otros dos abogados, pone en pausa el avance hacia el juicio oral. Con todos los elementos, la jueza de conocimiento deberá evaluar si la Fiscalía efectivamente falló en su deber de comunicación o si, por el contrario, los hechos están lo suficientemente claros para continuar con la lectura del escrito de acusación.

La fiscal refutó que se estén exponiendo otros elementos, al parecer, personales, en los argumentos que sustentan la nulidad.

"Le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previsto por la ley y la jurisprudencia, y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada. Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar, este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución", dijo.

Tras dos horas de la diligencia, los otros dos abogados defensores que faltan por participar con sus argumentos, indicaron a la jueza no tener suficiente tiempo para hacer sus exposiciones y solicitaron su intervención en las audiencias posteriores.

Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados.

Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas". En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita.

Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso. Según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno. Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.

La audiencia continuará el próximo 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, se anuló la fecha del 31 de marzo por ser Semana Santa y se coordinaron dos fechas más los mes de mayo y junio.