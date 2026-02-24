En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y se va a Salvación Nacional

José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y se va a Salvación Nacional

El presidente de Fedegán, Josó Félix Lafaurie, anunció por medio de una carta que renuncia al Centro Democrático.

Publicidad

Publicidad

Publicidad