José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y se va a Salvación Nacional

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, anunció su renuncia al Centro Democrático. Es importante recordar que Lafaurie tuvo algunas diferencias con el proceso de selección de candidata del partido.

Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, aseguró que con esta decisión no busca afectar la candidatura de Paloma Valencia.

“No pretendo alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, dijo Lafaurie.

Esta carta fue enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.



Presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie Foto: @jflafaurie

“Presento formalmente mi renuncia al Partido Centro Democrático lo hago sin salvedades personales, pero con claridad política. Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, dijo Lafaurie.

Es importante recordar que Lafaurie había pedido la escisión del Centro Democrático pero no obtuvo respuesta sobre el tema. Ahora se irá a Salvación Nacional, partido que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella.