El nuevo hotel de la Selección Colombia: 24 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 24 de febrero de 2026:



Ramón Jesurún habló con El Heraldo desde Barranquilla sobre la actualidad del fútbol colombiano.

sobre la actualidad del fútbol colombiano. Julio Comesaña reaccionó a las palabras de Luis Díaz , quien lo señaló como el técnico de sus sueños.

, quien lo señaló como el técnico de sus sueños. Luis Díaz reveló qué figuras harían parte de la película sobre su carrera profesional.

de la película sobre su carrera profesional. Kylian Mbappé quedó descartado para la vuelta entre Real Madrid y Sport Lisboa e Benfica por molestias en la rodilla.

Escuche el programa completo aquí: