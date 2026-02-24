El nuevo hotel de la Selección Colombia: 24 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 24 de febrero de 2026:
- Ramón Jesurún habló con El Heraldo desde Barranquilla sobre la actualidad del fútbol colombiano.
- Julio Comesaña reaccionó a las palabras de Luis Díaz, quien lo señaló como el técnico de sus sueños.
- Luis Díaz reveló qué figuras harían parte de la película sobre su carrera profesional.
- Kylian Mbappé quedó descartado para la vuelta entre Real Madrid y Sport Lisboa e Benfica por molestias en la rodilla.
Escuche el programa completo aquí: