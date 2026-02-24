En vivo
María Consuelo Araújo se pone al frente de la Cámara Colombiana de Infraestructura

María Consuelo Araújo se pone al frente de la Cámara Colombiana de Infraestructura

La Cámara Colombiana de Infraestructura inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.

María Consuelo Araujo, nueva presidenta de la CCI.
Foto: CCI, Sainc, Integración Social.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

