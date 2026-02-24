En vivo
Fútbol  / Preocupante mensaje de selección de Portugal sobre México: "Lo estamos evaluando"

Preocupante mensaje de selección de Portugal sobre México: "Lo estamos evaluando"

La compleja situación de orden público en México encendió las alarmas del mundo del fútbol y la selección 'lusa' ha sido una de las primeras en pronunciarse al respecto.

