Preocupante mensaje de selección de Portugal sobre México: "Lo estamos evaluando"

Tras la muerte de 'El Mencho' en el estado de Jalisco, México entró en peligro ante diversos hechos de violencia y, puntualmente, en la ciudad de Guadalajara, tema que encendió las alarmas del mundo del fútbol de cara a la disputa de la Copa del Mundo del 2026.

Si bien hasta ahora la FIFA no se ha pronunciado al respecto, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se pronunció al respecto, en especial porque la selcción 'lusa' disputará un duelo amistoso vs. México en el mes de marzo en el estadio Azteca y dejó un mensaje preocupante que dejó a la deriva la realización de este encuentro.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular", indicó la federación, dejando preocupación si se realizará o no este encuentro amistoso de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo en Portugal // Foto: AFP

Aún queda un mes para que se lleve a cabo este encuentro, pues se encuentra programado para el 28 de marzo en el estadio Azteca en Ciudad de México. De parte del Gobierno local se llamó a la calma y que pronto recuperará el control del orden público, asimismo, la FIFA no se ha pronunciado y de no solucionarse no solo peligra este encuentro amistoso, sino una serie de partidos que se tienen pensados en Monterrey, Guadalajara y la capital.



"La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, encuentro de preparación para el Mundial de 2026. Desde el primer momento, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación", expresaron.