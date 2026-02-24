En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Violencia México: asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado en una vía del norte del país

Violencia México: asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado en una vía del norte del país

Según las primeras investigaciones, el ataque se habría originado tras un incidente vial cuando la camioneta Jeep intentó rebasar a otro automóvil que no lo impidió.

Violencia México: asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado en una vía del norte del país
Violencia México: asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado en una vía del norte del país
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad