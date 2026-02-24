En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Un incidente anunciado: controladores y aviadores ya habían alertado falta de garantías en El Dorado

Un incidente anunciado: controladores y aviadores ya habían alertado falta de garantías en El Dorado

Representantes del sector piden al presidente, Gustavo Petro una reunión directa que permita esclarecer y trabajar en una política que mejore las condiciones y la operatividad en el aeropuerto internacional.

Error en comunicaciones: la causa de incidente entre avión y helicóptero de la FAC en El Dorado
Error en comunicaciones: la causa de incidente entre avión y helicóptero de la FAC en El Dorado
Foto: AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad