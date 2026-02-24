Error operacional: Aerocivil revela detalles del incidente con helicóptero de la FAC en El Dorado

La Aeronáutica Civil inició una investigación formal para determinar las causas de lo que el coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, calificó como un “evento no deseado de seguridad operacional” ocurrido en el Aeropuerto El Dorado.

El incidente involucró a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de la aerolínea LATAM que transportaba a más de 150 pasajeros.



El momento de la emergencia

El suceso tuvo lugar cuando el avión de Latam iniciaba su carrera de despegue. Según el coronel Bello, en diálogo con Mañanas Blu, la tripulación de la aeronave civil se percató del desplazamiento del helicóptero militar y se vio obligada a realizar una maniobra de emergencia: “La tripulación de esta aeronave se percata del desplazamiento del helicóptero... inicia ese abortaje. Eso se llama técnicamente un abortaje del decolaje”. Esta maniobra implica no solo aplicar frenos, sino reducir potencia para controlar el avión en tierra y evitar una colisión.

A pesar de la gravedad de la situación, Bello aseguró que hubo una separación entre ambas máquinas y que, “afortunadamente para nosotros en Colombia, no se materializó el accidente”.

Error en comunicaciones: la causa de incidente entre avión y helicóptero de la FAC en El Dorado Foto: AFP

Fallas en la comunicación: El "traslapo"

Uno de los puntos críticos bajo investigación es el cambio de frecuencia del helicóptero entre las torres de control Norte y Sur. Bello explicó que se presentó un fenómeno conocido como "traslapo de comunicación", que ocurre cuando varias estaciones hablan simultáneamente, saturando la frecuencia.



El coronel detalló que “el helicóptero cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento... simultáneamente la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones... la aeronave de la Latam había recibido una instrucción para iniciar su carrera”.



Controversia por la altitud de vuelo

Otro aspecto en disputa es la altura a la que cruzó el helicóptero. Mientras que la autorización indicaba 9,500 pies, herramientas de monitoreo como FlightRadar sugirieron que volaba significativamente más bajo, entre 8,800 y 8,900 pies. Ante esto, Bello señaló que los datos de dichas aplicaciones no son precisos y que la autoridad está recopilando la información técnica real para tener precisión sobre el desplazamiento.

Escuche aquí la entrevista: