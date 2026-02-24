En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Error operacional: Aerocivil revela detalles del incidente con helicóptero de la FAC en El Dorado

Error operacional: Aerocivil revela detalles del incidente con helicóptero de la FAC en El Dorado

El incidente involucró a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de la aerolínea LATAM que transportaba a más de 150 pasajeros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad