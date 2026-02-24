Error en comunicaciones: la causa de incidente entre avión y helicóptero de la FAC en El Dorado

Un error en las comunicaciones entre dependencias de control aéreo fue el factor clave detrás del incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión comercial con destino a San Andrés de Latam tuvo que abortar su despegue en plena carrera por pista, luego de que un helicóptero de la FAC se atravesara en la pista.

Según informó la Aeronáutica Civil, el avión Airbus A320 que cubría el vuelo hacia San Andrés con 157 pasajeros y 5 tripulantes cuando, a las 17:36 hora local, estaba en carrera al despegue en la pista 14R cuando se atravesó el helicóptero, por lo que tuvieron que abortar la maniobra.

El avión había iniciado operaciones normales desde la tarde, a las 05:04 de la tarde fue autorizado para remolque y encendido y minutos después recibió instrucciones para rodar hacia la pista asignada. Todo transcurría con normalidad hasta que, ya con autorización de despegue, los pilotos identificaron el movimiento del helicóptero en una zona crítica.

El helicóptero de la Fuerza Aeroespacial había despegado desde CATAM a las 05:17 de la tarde y tras cruzar la trayectoria de la pista 14L, fue autorizado nuevamente por la Torre Norte para nuevos cruces y posteriormente transferido a la Torre Sur, encargada del control en la zona donde el avión iniciaba su despegue.



Fue durante esa transferencia de comunicaciones donde se produjo el incidente. Según la Aerocivil, se generó un “traslapo en la frecuencia de comunicaciones”; es decir, un cruce de información entre ambas torres con el helicóptero, justo cuando el vuelo comercial ya había iniciado su carrera de despegue y ese cruce fue el que provocó la proximidad peligrosa a la trayectoria de la pista 14R.

Ante ese escenario, la tripulación del avión de Latam optó por cancelar el despegue; sin embargo, la maniobra de frenado extremo elevó la temperatura de los frenos a cerca de 900 °C, lo que ocasionó el desinflado de las llantas.

Ya las autoridades confirmaron que no se presentó incendio ni afectaciones a los ocupantes, quienes resultaron ilesos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició la investigación técnica para determinar con precisión las causas y factores contribuyentes del incidente.