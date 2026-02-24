Autoridades apagan ruidosa fiesta de casi 130 personas en El Peñol, Oriente de Antioquia

Autoridades clausuraron una fiesta en la que participaban casi 130 personas en el municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia. En el lugar fueron hallados 20 menores de edad

Fueron en total 128 las personas, la mayoría de ellas de municipios aledaños, las que se encontraban participando de la masiva fiesta que se realizaba en la vereda Guamito, sector Los Micos, del municipio de El Peñol, en el Oriente de Antioquia.

Hasta esta finca llegaron autoridades como Policía, tránsito y otras dependencias de la Administración Municipal por quejas de ruido de los vecinos del lugar y fueron hallados, entre la masiva fiesta, 20 menores. Pero ese no fue el único hallazgo, según detalló la secretaria de Gobierno del municipio, Rosmira Murillo Henao.

#Video Así fue el momento en el que autoridades frenaron una fiesta en la que participaban casi 130 personas en el municipio de #ElPeñol. oriente de #Antioquia. #MañanasBlu pic.twitter.com/TSUfpFW8W7 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 24, 2026

“También se inmovilizaron motocicletas que no contaban con los documentos requeridos para transitar. Se incautó también lo que fue licor, también se incautaron estupefacientes”, reveló la funcionaria.



La primera información que fue entregada por la Alcaldía de El Peñol, es que la fiesta no contaba con los debidos permisos, por lo que el inmueble fue suspendido por 10 días para su alquiler, pero además, un vehículo fue inmovilizado y por las infracciones descritas por la secretaría de Gobierno se impusieron cinco órdenes de comparendo a diferentes personas que se encontraban en medio de esta rumba.

Tanto en El Peñol como en otros municipios, las autoridades han insistido en que si hay excesos en ruido, se haga la respectivas denuncias por medio de la línea 123.