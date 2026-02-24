Tiroteo en intento de hurto deja un policía herido en Sardinata: esto se sabe

Un enfrentamiento armado en zona rural de Sardinata dejó a un uniformado herido luego de que la Policía Nacional frustrara un hurto en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en el sector La Chacona, sobre el corredor que conecta con Cúcuta, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal se desplazaban por la zona en labores judiciales y detectaron el asalto en curso. Al intervenir para proteger a las víctimas, se desató un tiroteo.

Policía Nacional Foto: AFP

En medio del intercambio de disparos, uno de los policías fue impactado en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida. De acuerdo con el parte médico, la lesión no reviste gravedad y el uniformado permanece estable y fuera de peligro.

Tras el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, una motocicleta y un bolso que serían clave en la investigación. El caso quedó en manos de los organismos judiciales para identificar y ubicar a los responsables del ataque.