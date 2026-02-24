Alcalde de Ospina, Nariño, recibió disparo en intento de atraco en Bogotá

Un intento de atraco ocurrido en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó herido al alcalde del municipio de Ospina, Nixon López. El hecho se registró cerca del sector de Corferias, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al mandatario, quien se encontraba en la capital por compromisos relacionados con su gestión. Según versiones iniciales, López se hospedaba en un hotel de la zona y habría sido perfilado por los delincuentes.

Durante el atraco, los agresores lo amenazaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. El alcalde se habría resistido al robo y en medio del forcejeo recibió un disparo.

Tras el ataque, la víctima fue traslada de urgencia a la Clínica Colombia, donde recibe atención médica. La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta operativos para ubicar a los responsables y recolecta material probatorio en la zona. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer los detalles del caso.