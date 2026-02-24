En vivo
Nación

Alcalde de Ospina, Nariño, recibió disparo en intento de atraco en Bogotá

Alcalde de Ospina, Nariño, recibió disparo en intento de atraco en Bogotá

El mandatario local fue víctima de un disparo tras resistirse a un robo en Bogotá; autoridades ya investigan el caso.

