Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Cali y Candelaria se declaran en alerta naranja por aumento en el nivel del río Cauca

Cali y Candelaria se declaran en alerta naranja por aumento en el nivel del río Cauca

Desde Cali, se está verificando la zona baja del Jarillón. Mientras que en Candelaria, se monitorean los sectores de Juanchito y Poblado Campestre.

