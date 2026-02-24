Sector financiero y minero energético pagará mayor impuesto al patrimonio: minHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el impuesto al patrimonio para empresas que decretará el Gobierno en el marco de la emergencia por inundaciones tendrá una tarifa diferencial para el sector financiero y minero energético. “Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0.5 % para los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y mineroenergético del 1.6 %”, dijo.

El ministro agregó que este impuesto se va a declarar y pagar en dos cuotas. El 50 % de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril de 2026 y el otro 50 % el 4 de mayo. “Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa en materia agraria y de infraestructura, por eso hay plazos cortos”, agregó.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila Foto: @MinHacienda

Cabe mencionar que este impuesto no será para todas las empresas; es para las que tienen mayor patrimonio. Se cobraría a partir de 10.000 millones de patrimonio líquido hasta $31.000.

El jefe de la cartera de hacienda también habló de la reunión con el sector bancario que se realizó ayer, en la que los bancos propusieron un periodo de gracia de hasta 12 meses para las deudas en las zonas afectadas por las inundaciones.



“No se causarían intereses, y habría suspensión de cobros para créditos y un modelo de atención en campaña de educación financiera”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, diciendo que ven con buenos ojos la medida. El Gobierno Nacional, por su parte, insistió en bajar las tasas de interés.