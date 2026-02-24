Caída de Bancolombia: banco dio detalles tras fallas que duraron más de 24 horas. ¿Ya funciona?

Más de 24 horas estuvieron fuera de servicio las plataformas digitales de Bancolombia, lo que generó rumores sobre un problema de seguridad y encendió la polémica sobre la tecnología que maneja una de las entidades bancarias más utilizadas por los colombianos.

Ante ello, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, aseguró que todo se debió a un mantenimiento que salió mal. En charla con Blu Radio afirmó que la información ha sido “transparente” y que todo se originó tras una falla en un proceso técnico programado.

El mantenimiento que se llevó a cabo en la madrugada del domingo como parte de la modernización tecnológica implicaba la migración masiva de datos entre servidores. Sin embargo, uno de los componentes suministrados por un proveedor externo presentó una falla y obligó a que todo el procedimiento fuera detenido.



Revelan qué pasó con Bancolombia, ¿por qué se cayó?

En diálogo con Mañanas Blu, el directivo explicó que se tenía previsto restablecer el servicio en pocas horas, pero el segundo servidor no funcionó como se esperaba. La contingencia superó las 24 horas y obligó a apagar los sistemas para reiniciarlos.

De acuerdo con lo revelado, el problema fue técnico y no comprometió la seguridad de los recursos. Ante ello, el banco fue enfático en que no hubo incidentes de ciberseguridad; el dinero de los clientes está protegido y la información no fue vulnerada.



La entidad aseguró que sus equipos y los del proveedor trabajaron sin pausa para recuperar la operación. Finalmente, en la noche se reinició la infraestructura y los servicios comenzaron a estabilizarse.

Servicios habilitados y reclamos tras la caída de Bancolombia

Durante la contingencia, varios usuarios reportaron dificultades para:



Realizar transferencias.

Pagar servicios o transporte.

Recibir consignaciones de nómina.

El banco priorizó la activación de operaciones esenciales como:



Uso de tarjetas débito y crédito.

Retiros en cajeros automáticos.

Transferencias entre cuentas propias.

Atención en sucursales físicas.

¿Qué pasará con los afectados por la falla en Bancolombia?

Desde Bancolombia afirmaron que se evaluará cada caso particular y se devolverán los valores correspondientes si existió alguna afectación, especialmente ante reportes de pagos duplicados o inconsistencias en saldos.

La situación generó molestias entre clientes que señalaron la frecuencia de estas intermitencias, especialmente en fechas de alta demanda. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia activó protocolos de seguimiento para revisar lo ocurrido. Ante ello, oficialmente los sistemas ya funcionan con normalidad, aunque dejó molestia entre usuarios que se quedaron sin poder mover su dinero por horas.