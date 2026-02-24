En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín fue hallado joven desaparecido en Urabá: su familia pudo despedirlo años después

En Medellín fue hallado joven desaparecido en Urabá: su familia pudo despedirlo años después

Después de años de incertidumbre, la familia de Neir, un joven desaparecido cuando tenía 19 años en Urabá, pudo conocer qué ocurrió con él y darle sepultura digna en Apartadó.

En Medellín fue hallado joven desaparecido en Urabá: su familia pudo despedirlo años después
En Medellín fue hallado joven desaparecido en Urabá: su familia pudo despedirlo años después
Foto: Comunicaciones UBPD
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad