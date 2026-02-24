El cuerpo de Neir Sánchez Gómez fue recuperado el 27 de julio de 2022 en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, durante la intervención forense ordenada por la JEP como parte de medidas cautelares para proteger zonas donde se presume la existencia de víctimas de desaparición forzada.

En ese lugar fueron exhumados 183 cuerpos, que luego fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis e identificación.

En Medellín fue hallado joven desaparecido en Urabá: su familia pudo despedirlo años después Foto: Comunicaciones UBPD

La historia

Su fotografía y sus datos fueron publicados en septiembre de 2025. La imagen empezó a circular en redes sociales y fue replicada por un medio de comunicación. En minutos, alguien de su familia lo reconoció. Ese momento marcó el inicio de un proceso que cambió años de incertidumbre.

Desde entonces, se activó la verificación de los vínculos familiares y el acompañamiento psicosocial e institucional. El proceso culminó en enero de este año, cuando en Apartadó su madre y demás familiares recibieron sus restos en un acto de entrega digna.



Neir había migrado a Medellín en busca de nuevas oportunidades. Al principio hubo llamadas esporádicas que tranquilizaban a su familia. Con el tiempo, el contacto se hizo cada vez más distante hasta desaparecer por completo. Años después supieron que vivió en situación de calle y que murió en medio del conflicto armado.