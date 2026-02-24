En vivo
Courtois: "No podemos aceptar nunca el racismo ni la homofobia"

Courtois: "No podemos aceptar nunca el racismo ni la homofobia"

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, rechazó cualquier acto de discriminación y aseguró que el fútbol no puede tolerar el racismo ni la homofobia bajo ninguna circunstancia.

