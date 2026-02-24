¿Quiénes saldrían en la película de Luis Díaz?: Comesaña sería su mentor y Jhon Durán el villano

Luis Díaz sigue siendo sensación desde su llegada al Bayern Múnich. El extremo colombiano ha impactado con sus goles en el club bávaro, tanto que tiene enamorada a la afición rojiblanca y todos los medios alemanes hablan de él.

Ante eso, desde el mismo Bayern Múnich le preguntaron quiénes integrarían el reparto si se hiciera una película sobre su vida, a lo que Lucho afirmó que el encargado de personificarlo en la gran pantalla sería Peter Parker, aunque no reveló si sería Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield.

En cuanto al mejor amigo de Luis Díaz en la película, no titubeó en señalar que sería Daniel Muñoz, haciendo referencia a que a lo largo de su carrera ha sido una de las personas en las que más confía, por lo menos dentro del campo.

Por su parte, su mentor sería Julio Comesaña, pero lo que más debate generó fue cuando señaló quién sería el villano de la película y, entre risas, afirmó que sería Jhon Jader Durán, lo que ocasionó que muchos hablaran sobre un supuesto conflicto entre ambos jugadores colombianos. Lo cierto es que en varios medios se habla de la fuerte personalidad de Durán, lo que lo ha llevado a defender varios colores en poco tiempo, siendo el más reciente su llegada al Zenit de San Petersburgo, tras un paso por el Fenerbahçe.



🕸️ Peter Parker, Daniel Muñoz, el profe Comesaña y Jhon Durán: Bienvenidos al multiverso de Luchito 🇨🇴🕷️⚽️⚽️ pic.twitter.com/koggtTF8Ng — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 24, 2026

Julio Comesaña habló de las declaraciones de Lucho Díaz

El reconocimiento sorprendió por lo simple y lo profundo. En Blog Deportivo, Julio Comesaña reaccionó al escuchar que Luis Díaz lo eligió como su mentor en la “película” de su carrera. Lejos de discursos, el técnico respondió simplemente: “Lucho es un ser humano”. Para Comesaña, ahí está todo.

En la charla, Comesaña dejó ver una relación construida desde lo cotidiano y no desde el elogio fácil. Insistió en que nunca tuvo un trato especial con Díaz, pero reconoció su sensibilidad y su forma de agradecer gestos que, para él, eran normales. “Yo no lo mortifiqué ni lo adulé. Lo dejaba jugar”, resumió.

Comesaña recordó una visita al apartamento donde vivía Díaz con su hermana, cuando aún daba sus primeros pasos. “Fui a ver cómo vivía, hablé con su hermana, cómo estaban, qué necesitaban”, contó. Para el técnico, ese tipo de gestos no siempre se valoran, pero en algunos casos dejan huella.

El entrenador también repasó el momento en que decidió llevarlo al primer equipo tras verlo brillar en Barranquilla. “Nos dio un baile de novela”, dijo. Debutó y, según Comesaña, “nunca más salió del equipo”.

Al final, Comesaña volvió a la idea central: “Lucho no habla mucho, escucha más de lo que habla”. Para el técnico, ese equilibrio explica por qué Díaz llegó tan lejos sin perder su esencia.