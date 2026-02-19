En vivo
Continúan las emergencias por lluvias en el Valle del Cauca: hay afectaciones en once municipios

Continúan las emergencias por lluvias en el Valle del Cauca: hay afectaciones en once municipios

Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril.

