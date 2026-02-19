En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Le prohíben al presidente de la AFA salir de Argentina por polémica con dineros

Le prohíben al presidente de la AFA salir de Argentina por polémica con dineros

Tapia deberá presentarse a indagatoria el próximo 5 de marzo a las 10:00 de la mañana, mientras que otros dirigentes salpicados lo harán en fechas posteriores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad