Le prohíben al presidente de la AFA salir de Argentina por polémica con dineros

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no podrá salir de Argentina tras una decisión judicial que lo cita a declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La medida, adoptada por el juez Diego Amarante, incluye también al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes, en un caso que sacude al fútbol argentino a pocos meses de compromisos internacionales clave para la selección campeona del mundo.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la agencia recaudadora ARCA, que apunta a un presunto manejo irregular de más de 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según se conoció, Tapia deberá presentarse a indagatoria el próximo 5 de marzo a las 10:00 de la mañana, mientras que otros dirigentes lo harán en fechas posteriores. Por ahora, no existe una condena en firme en su contra, por lo que continúa ejerciendo como presidente de la AFA.

Desde el entorno judicial se explicó que la indagatoria es un acto de defensa del imputado, quien puede declarar o presentar un escrito. Sin embargo, la prohibición de salida del país marca un punto de inflexión en la causa y genera incertidumbre sobre su presencia en eventos internacionales. El más inmediato es la “Finalissima” que la selección argentina tiene prevista para el 27 de marzo en Qatar frente a España, un duelo de alta repercusión global.

BLU Radio. Claudio 'Chiqui' Tapia / Foto: AFP JUAN MABROMATA/AFP

El escándalo también se da en medio de un contexto político tenso en Argentina. Desde hace meses se habla de un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno nacional y Tapia, cuya gestión no sería bien vista por sectores oficiales.



En paralelo, la situación ha impactado la imagen pública del dirigente. En las últimas giras de la selección se notó la ausencia de las tradicionales fotos de Tapia compartiendo con referentes como Lionel Messi o Rodrigo De Paul, escenas que solían ser habituales en concentraciones y celebraciones. Incluso trascendió que su perfil de Instagram fue eliminado o desactivado, lo que alimentó especulaciones en la prensa argentina sobre un intento de tomar distancia mediática mientras avanza la causa.

Por ahora, el presidente de la AFA tiene prohibido salir del país y deberá comparecer ante la justicia en los primeros días de marzo. El desenlace judicial marcará no solo su futuro dirigencial, sino también el impacto institucional en el fútbol argentino.