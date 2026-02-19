En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Giro inesperado en Alemania: árbitro habría inventado agresión homófoba

Giro inesperado en Alemania: árbitro habría inventado agresión homófoba

Tras haberle propuesto matrimonio a su novio, se conocieron imágenes de un presunto caso de violencia contra el juez. Sin embargo, las autoridades encontraron algo extraño.

Giro inesperado en Alemania: árbitro habría inventado agresión homófoba
Giro inesperado en Alemania: árbitro habría inventado agresión homófoba
Foto: captura de video FC TV
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad