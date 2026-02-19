Giro inesperado en Alemania: árbitro habría inventado agresión homófoba

Un árbitro de fútbol amateur, que adquirió notoriedad tras pedir matrimonio a su novio antes de un partido de la liga de Alemania, es acusado de haber simulado una agresión homófoba contra él mismo, indicaron este jueves las autoridades.

Pascal Kaiser, de 27 años, fue ampliamente aplaudido por los espectadores del estadio del Colonia cuando a finales de enero pidió matrimonio a su novio, rodilla en tierra, previo a un juego de la Bundesliga.

Su pareja le respondió afirmativamente frente a las cámaras de la cadena de televisión a cargo de transmitir en vivo el juego entre el Colonia y el Wolfsburgo.

The German referee Pascal Kaiser proposed to his boyfriend on the pitch of the FC Köln stadium before the match.



The fans applauded and cheered a beautiful moment of love in European football. ❤️⚽️ pic.twitter.com/FZBX7b4cbm — Omne Europa (@neolatyno) February 1, 2026

Unos días más tarde, el colegiado relató que fue víctima de insultos y de amenazas en redes sociales y de una agresión homófoba, después, en su domicilio.



Entonces compartió una foto con el ojo morado.

Contactada por la AFP, la policía local confirmó que el árbitro denunció los hechos.

Pero la prensa alemana no tardó en dar cabida a las sospechas de las autoridades sobre una posible simulación de la agresión.

Publicidad

Preguntada por la AFP, la fiscalía de Colonia confirmó que un hombre era objeto de una investigación en la ciudad por "sospechas de simulación de infracciones penales".

"Sobre esta base, se llevó a cabo un registro del domicilio del acusado, durante el cual se incautaron pruebas", señaló.

Supuestas agresiones al árbitro amateur de Alemania Fotos: redes sociales

Pascal Kaiser no ha respondido de momento públicamente a esas acusaciones.

Publicidad

Según el periódico Tagesspiegel, Kaiser también está siendo investigado por robo en su antiguo lugar de trabajo, un bar de Colonia, una imputación que niega.

Árbitro en categorías no profesionales del fútbol alemán, Pascal Kaiser anunció públicamente su orientación sexual en 2022.