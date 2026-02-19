Cómo consultar el CHIP de un predio en Bogotá con solo la dirección y gratis

El CHIP de un predio en Bogotá puede consultarse gratis con solo la dirección del inmueble a través de la plataforma oficial Mapas Bogotá. La herramienta, administrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, permite obtener el código único de identificación predial desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La ciudadanía ya no necesita desplazarse ni realizar trámites presenciales para conocer el CHIP Predial. Basta con ingresar a la página web de Mapas Bogotá y seguir un proceso sencillo que toma pocos minutos.



¿Cómo consultar el CHIP en Mapas Bogotá?

La consulta se realiza en tres pasos:



Ingresar al portal oficial Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co/).

Digitar la dirección completa de la vivienda en el campo de búsqueda.

Seleccionar la opción correcta en el listado de resultados. En la ventana emergente aparecerá la información adicional del predio, incluidos los números de CHIP asociados al lote.

La aplicación es el resultado del trabajo articulado entre entidades distritales y es administrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, coordinadora de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA).



¿Cuál es la otra opción para obtener el CHIP?

Otra alternativa es ingresar a Catastro en Línea (https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/cel/#/home) y ubicar la opción “Obtén el CHIP de un predio”.

En la página web del Catastro puede consultar el CHIP de un predio en Bogotá Foto: Catastro

El sistema permite redirigirse a Mapas Bogotá o seleccionar la opción “CEL”. Allí se abrirá una nueva ventana donde el ciudadano debe ingresar la dirección completa. En caso de ser apartamento, es necesario incluir torre y número del inmueble para obtener el código.



¿Qué es el CHIP y para qué sirve?

El CHIP es el Código Homologado de Identificación Predial asignado por Catastro a cada inmueble del Distrito. Este número único permite identificar, registrar y consultar información catastral de manera precisa, facilitando trámites tributarios, notariales y administrativos relacionados con la propiedad.



Además, el CHIP es indispensable para descargar y pagar el impuesto predial en Bogotá, ya que permite ubicar el recibo oficial del inmueble en las plataformas distritales correspondientes.