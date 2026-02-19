A la cárcel señalado de imponer “manual de convivencia” del Clan del Golfo en Nordeste de Antioquia

Enviaron a la cárcel a hombre señalado de imponer “manual de convivencia” del Clan del Golfo en municipios del Nordeste de Antioquia. El presunto cabecilla se encargaba de mediar, imponer multas y hasta desplazar por conflictos entre habitantes.

Un juez de control de garantías ordenó medida privativa de la libertad contra Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado de liderar la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y de ejercer control ilegal sobre comunidades del Nordeste antioqueño.

Según la investigación, Rivera Agudelo habría intimidado a la población civil de San Roque y Maceo para imponer directrices del grupo armado. Entre las conductas atribuidas figuran la intervención indebida en conflictos comunitarios, la imposición de restricciones y sanciones económicas, así como amenazas para obtener recursos a favor de la organización, así lo aseguró durante la audiencia la fiscal del caso.

"Atendía requerimientos de la comunidad para solucionar problemas como peleas, peleas domésticas o situaciones similares, imponiendo multas entonces a las personas que se encontraban en estos conflictos", indicó.



Las autoridades también le atribuyen a Rivera Garcés la promoción de desplazamientos forzados y el auspicio de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y ciudadanos, a quienes presuntamente se les exigían pagos para permitir el desarrollo de sus actividades económicas en la región.

La captura de este hombre se produjo en el corregimiento de San José del Nus, en un operativo conjunto con unidades del Gaula de la Policía Nacional y posteriormente se legalizó su imputación por el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que el procesado no aceptó.

Mientras avanza el proceso judicial, Rivera Agudelo permanecerá recluido en un centro carcelario por disposición de la autoridad judicial.