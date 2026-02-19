En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel señalado de imponer “manual de convivencia” del Clan del Golfo en Nordeste de Antioquia

A la cárcel señalado de imponer “manual de convivencia” del Clan del Golfo en Nordeste de Antioquia

El presunto cabecilla se encargaba de mediar, imponer multas y hasta desplazar a personas por conflictos entre habitantes.

Jesús Rivera Agudelo, señalado de liderar la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo en Nordeste de Antioquia.
Jesús Rivera Agudelo, señalado de liderar la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo en Nordeste de Antioquia.
Policía Antioquia.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad