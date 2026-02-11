Aumentan a $500 millones recompensas por cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en Antioquia

Tras un consejo de Seguridad en el Suroeste de Antioquia, la Gobernación duplicó la recompensa por los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en esta subregión. Esclarecimientos de homicidios en una de las zonas más violentas del departamento no alcanza ni el 15%, según el gobernador Andrés Julián Rendón.

Autoridades en Antioquia siguen implementando estrategias para afrontar el complejo panorama de orden público en el Suroeste del departamento, una de las subregiones más golpeadas por la violencia en los últimos meses.

Durante 2025 se registraron más de 260 homicidios y en el caso de algunas localidades como Andes y Jardín triplicaron sus registros en comparación con 2024. Esto ha producido un seguimiento constante por parte de la institucionalidad y se ha materializado en acciones como un reciente consejo de seguridad del que participaron los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín.

Entre las conclusiones más importantes del encuentro, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció el aumento de 200 a 500 millones de pesos tanto por alias ‘Soldado’ como alias ‘Barcelona’, señalados cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza, respectivamente, grupos criminales en confrontación constante por el control del territorio y las rentas ilícitas.



“Hasta 200 millones de pesos por los secuaces de el guajiro que están delinquiendo acá, alias el perdido, alias silvestre y también por alias 'Mateo' y Cartagena que están afectando mucho la tranquilidad de los pobladores de Andes y de Jardín”, dijo el mandatario seccional.

El mandatario insistió que en esta subregión también se requiere mayor acompañamiento por diferentes entidades implicadas en la investigación criminal, pues el porcentaje en el esclarecimiento de homicidios es mínimo teniendo en cuenta la cantidad de casos.

“Se necesita no solo arreciar la capacidad operativa de la fuerza pública en esta zona del departamento, sino también la disuasión judicial. El esclarecimiento de las muertes violentas no llega ni a 15 de cada 100 y eso es una cifra muy baja porque aquí estamos combatiendo criminales que están muy ricos por cuenta del microtráfico”, aseveró.

Publicidad

Según información previamente entregada por las autoridades en el departamento, alias ‘Soldado’ y ‘Barcelona’ se les vincula con la coordinación de homicidios, violencia y control de rutas del narcotráfico en la subregión.