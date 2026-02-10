En Marinilla, Antioquia, disminuyó 50% los cupos para atención de primera infancia del ICBF

La atención a la primera infancia que ofrece el Instituto de Bienestar Familiar en Colombia es un servicio integral que garantiza los derechos, la educación inicial, salud y nutrición de niños y niñas desde su nacimiento y hasta los 6 años, enfocándose en su desarrollo, protección y aprendizaje en entornos institucionales o familiares.

Recientemente, dio a conocer la denuncia pública que hace el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, con respecto a la disminución de este servició en dicho municipio. De acuerdo con el mandatario los cupos para los programas de primera infancia del ICBF en el se redujeron en un 50 %.

El alcalde, también manifestó la preocupación que hay desde su administración, ya que a la disminución de cupos, se suman las demoras en la contratación de agentes educativos, vitales para la atención de los niños que hoy hacen parte del programa de atención a la primera infancia.

Al respecto el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez.



“Estamos hablando que en Marinilla la reducción es más de 700 cupos, pasando de 1.400 a 700, estamos supremamente preocupados, además que solo se ha contratado el 30% de los agentes educativos para estos cupos. Estamos hablando también de un problema de todas estas personas y familias que laboran en el cuidado y protección de nuestros niños”.

Además, el mandatario indicó que estos cupos están distribuidos entre 560 en modalidad institucional y 140 cupos en modalidad Educación Inicial en el Hogar, lo que de acuerdo con Serna Gómez, pone en riesgo la atención de alrededor de 680 niñas y niños entre los 0 y 5 años en este municipio.

En Blu Radio contactamos al Instituto de Bienestar Familiar regional Antioquia, para conocer su postura sobre este tema, y las razones por las cuales se, según el Alcalde de Marinilla, se han disminuido los cupos en este municipio, la respuesta por parte del ICBF es que en las próximas horas se pronunciaran al respecto.