Presidente del Concejo de Medellín pide la suspensión de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Presidente del Concejo de Medellín pide la suspensión de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

La solicitud del corporado se fundamenta en las investigaciones penales que avanzan contra el directivo y por los cuales será imputado el próximo 11 de marzo.

