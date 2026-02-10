Presidente del Concejo de Medellín pide la suspensión de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Pocas horas después de conocerse la fecha en la que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será imputado por el delito de tráfico de influencias en medio de la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, desde las regiones ya aparecen diferentes voces pidiendo que sea apartado de uno de los cargos más importantes del sector empresarial en el país.

En el caso de Medellín, quien no se hizo esperar fue el presidente del Concejo Distrital, Alejandro De Bedout, quien en una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó la suspensión inmediata de Roa de sus funciones.

“No podemos permitir que el investigado mantenga mando sobre archivos y subordinados que mañana podrían declarar como testigos en su contra”, señaló en el documento el concejal a propósito de la lupa que también las autoridades mantienen sobre Roa por la posible violación de topes electorales en el campaña del entonces candidato a la Presidencia, Gustavo Petro.

Invocando el principio de moralidad administrativa que rigen las actuaciones en el sector público, De Bedout también expresó que la continuidad de Roa en el cargo supone el riesgo de la seguridad energética del país dada la importancia de la compañía que preside.



“Si a Ecopetrol le va mal, a Colombia le va mal. No nos vamos a quedar callados desde las regiones mientras ponen en riesgo nuestra seguridad energética por defender intereses personales y políticos”, concluyó el corporado.

Se espera que la imputación contra Roa se lleve a cabo este miércoles 11 de marzo a partir de las 8 de la mañana ante un juez de control de garantías en Bogotá.

El directivo de la compañía petrolera deberá responder ante las autoridades sobre posibles irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de la capital por un valor mucho menor al promedio de otros de la zona y en el que habría participado Serafino Iacono, relacionado con la industria de los hidrocarburos.