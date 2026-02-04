En vivo
Anulan licencia ambiental de proyecto exploratorio de Ecopetrol: vulneraba derechos a comunidad U'wa

Anulan licencia ambiental de proyecto exploratorio de Ecopetrol: vulneraba derechos a comunidad U'wa

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la licencia ambiental de un proyecto petrolero por falta de consulta previa con la comunidad indígena U'wa.

