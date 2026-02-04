Aparecieron en albergues campesinos desaparecidos en Urabá: van 10 municipios en calamidad pública

Urrao, El Bagre, Murindó, San Juan de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí declararon la calamidad pública por cuenta de las altas precipitaciones que en los últimos días dejaron vías dañadas, cultivos, y miles de familias que esperan recibir ayudas humanitarias porque lo perdieron todo.

En medio de este panorama, una buena noticia se registra en el la subregión del Urabá, pues, según confirmó el director encargado del Dagran, Daniel Galeano, los tres campesinos que se reportaron como desaparecidos el pasado lunes fueron hallados con vida en albergues del municipio de Necoclí, donde por lo menos 45% de los afectados se encuentra en 35 espacios acondicionados para ello.

"Se reportaron a unos albergues temporales. Hoy no tenemos ningún desaparecido. Tenemos, es muchas dificultades con el ingreso de la ayuda a a las partes rurales, sobre todo, y es por ello que estamos haciendo todo el esfuerzo, vía marítima y área, para que les llegue. Desde el lunes han aparecido, digamos, varias de las proyecciones de información por parte de los concejos, pero hemos sido cautos con los cuerpos oficiales para no emitir una información errónea", aseguró Galeano.

Para solucionar otros frentes afectados por la emergencia, a esta hora hace presencia en el Urabá antioqueño una comisión de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo y el Invías para evaluar el puente que conecta a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá, luego de que una creciente súbita del río Mulatos partiera en dos la infraestructura vial, de unos 60 metros de longitud, que conecta a esta zona con el departamento de Córdoba.



El director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que se evaluará el terreno para poder instalar el puente militar, como solución temporal, como lo solicitó el gobernador Andrés Julián Rendón.



Ayudas humanitarias

Finalmente, frente al envío de kits para los damnificados, ha habido dificultades para la entrega, según la Gobernación. Por vía área se dispuso de tres helicópteros de la Fuerza Aeroespacial, pero este traslado de ayudas desde Rionegro hasta Urabá se ha dificultado por las condiciones del clima; y por vía terrestre han sido despachados desde Medellín camiones con ayuda humanitaria, no obstante, se debió tomar la ruta Caucasia – Montería por el colapso del mencionado puente para poder ser distribuidos en los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes.

Por ahora, a la subregión ya han llegado 3.224 ayudas humanitarias y otras 1.200 se encuentran en proceso de entrega. Debido a las dificultades de acceso, y con el apoyo de la Fuerza Aérea, parte de estas ayudas serán transportadas por vía aérea hacia zonas como San Juan, Mulatos y otros sectores rurales a los que no ha sido posible ingresar por tierra ni por vía marítima, debido a la fuerte dinámica de los afluentes. Asimismo, la Fuerza Armada apoyará el traslado de las ayudas restantes en embarcaciones nodrizas hacia Murindó y Vigía del Fuerte.