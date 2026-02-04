En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aparecieron en albergues campesinos desaparecidos en Urabá: van 10 municipios en calamidad pública

Aparecieron en albergues campesinos desaparecidos en Urabá: van 10 municipios en calamidad pública

Estas tres personas se encontraban con el labrigeo que sí falleció, convirtiéndose en la primera víctima de esta cruenta temporada invernal. Son más de 7.500 familias damnificadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad