Tragedia en El Bagre, Antioquia: niño de 8 años murió al caer a una piscina que inauguraban

Santiago Murillo, un niño de tan solo 8 años, murió ahogado en una piscina en el municipio de El Bagre. Autoridades investigan si el lugar donde ocurrieron los hechos cumplía con todos los requisitos de ley.

Aunque no se ha conocido un reporte a profundidad sobre la lamentable situación, lo que se ha sabido es que la muerte del menor de edad ocurrió en el barrio La Floresta, al parecer, en medio de la inauguración de la piscina.

El director (e) del Dagran, Carlos Zuluaga, reconoció que fueron informados sobre la muerte pero que, por ahora, todo es materia de investigación, debido a que no se sabe con exactitud si el lugar cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

“Era una piscina pareciera que se estaba inaugurando en uno de los barrios del municipio. Niño de 8 años murió. De todas maneras será motivo de las autoridades encargadas de esto para que identifiquen causas de la muerte”, afirmó.



Mientras avanzan las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades departamentales y locales, también se busca esclarecer con exactitud si el pequeño de 8 años estaba bajo la supervisión permanente de un adulto responsable.

Desde la ESE Hospital Nuestra Señora de El Carmen indicaron que recibieron al menor de edad sin signos vitales, con hipotermia y distensión abdominal, y que pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron salvar al niño Santiago Murillo.