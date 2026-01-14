En vivo
Antioquia  / Tragedia en El Bagre, Antioquia: niño de 8 años murió al caer a una piscina que inauguraban

Tragedia en El Bagre, Antioquia: niño de 8 años murió al caer a una piscina que inauguraban

Autoridades investigan si el lugar donde ocurrieron los hechos cumplía con todos los requisitos de ley.

