Murió ahogado en una piscina niño de 9 años en conjunto residencial de Soledad, Atlántico

Murió ahogado en una piscina niño de 9 años en conjunto residencial de Soledad, Atlántico

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

