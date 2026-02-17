Una intensa operación de búsqueda se mantiene en zona rural de Córdoba, donde autoridades y organismos de socorro intentan dar con el paradero de un hombre desaparecido en medio de la emergencia por inundaciones que golpea la región.

El despliegue es liderado por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe y la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en articulación con la Policía, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales.

Contrarreloj en Córdoba: buscan a veterinario desaparecido en medio de inundaciones

El desaparecido fue identificado como Luis Eduardo Rivero Oviedo, un médico veterinario de 38 años, quien fue visto por última vez el 14 de febrero mientras apoyaba labores humanitarias en áreas afectadas por las lluvias en las zonas rurales de Montería y sus alrededores.

Las labores se concentran en corredores fluviales y sectores anegados, donde rescatistas emplean maniobras de gancho y cuerda, patrullajes en botes tipo Zodiac y sobrevuelos con drones para ampliar el radio de rastreo. Las condiciones del terreno, marcadas por crecientes súbitas y zonas inundadas, han dificultado el avance de los equipos.



Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicar al profesional. La búsqueda continúa sin descanso, en medio de una emergencia climática que ya ha dejado múltiples afectaciones en el Caribe.