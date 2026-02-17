En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Contrarreloj en Córdoba: buscan a veterinario desaparecido en medio de inundaciones

Contrarreloj en Córdoba: buscan a veterinario desaparecido en medio de inundaciones

Equipos de rescate rastrean zonas rurales de Montería con botes, drones y maniobras fluviales.

Contrarreloj en Córdoba: buscan a veterinario desaparecido en medio de inundaciones
Contrarreloj en Córdoba: buscan a veterinario desaparecido en medio de inundaciones
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad