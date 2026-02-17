En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Nueva hipótesis en la misteriosa muerte del joven estudiante que fue hallado en Gachancipá

Nueva hipótesis en la misteriosa muerte del joven estudiante que fue hallado en Gachancipá

El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, y apareció sin vida tiempo después.

Publicidad

Publicidad

Publicidad