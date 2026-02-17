Nueva hipótesis en la misteriosa muerte del joven estudiante que fue hallado en Gachancipá

Avanza la investigación por la muerte de Cristian Martín, el joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá tras haber salido en la madrugada rumbo a su jornada académica en Bogotá.

El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, como lo hacía habitualmente, pero horas después dejó de responder su celular, aunque permanecía encendido.

La geolocalización del dispositivo condujo a su familia hasta ese municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue encontrado sin vida hacia la 1:15 de la madrugada en zona montañosa.

¿Cómo murió Cristian Martín?

Después del hallazgo, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y reveló una hipótesis preliminar basada en los primeros reportes conocidos por la administración local.



López aseguró que el reporte preliminar indica que en el cuerpo no se evidenciaron signos de violencia.

“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.



¿Qué pasó?

Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a su jornada académica. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría en la noche, aunque no sabía si alcanzaría a ir a almorzar.

Durante la mañana y la tarde no volvió a responder llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, no contestaba. Ante la preocupación, su familia revisó información en el correo del portátil del joven y logró ubicar la geolocalización del dispositivo, que marcaba el municipio de Gachancipá, a cerca de 50 minutos de Bogotá.

Publicidad

La familia se trasladó hasta la estación de Policía del municipio y, junto con uniformados, inició la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba el celular. Hacia la 1:15 de la madrugada fue hallado sin signos vitales en área boscosa.

El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según relataron sus familiares, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.

Personas cercanas indicaron que era un joven tranquilo y que no tenía conflictos conocidos.

Publicidad

Aunque el alcalde habló de un posible suicidio con base en información preliminar, el caso continúa bajo investigación para determinar oficialmente la causa de la muerte.