Madre de estudiante de U El Bosque hallado sin vida en Gachancipá revela audio clave: "Dos millones"

En la noche de este lunes 16 de febrero de 2026, una tragedia sacudió a una familia en el sur de Bogotá. Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque desde hace pocas semanas y becado por haber obtenido el mejor puntaje Icfes de su colegio, fue hallado sin vida en el municipio de Gachancipá, a varias horas de su lugar de residencia.

Según confirmó su madre al programa El Ojo de la Noche, el menor salió de su casa con destino a la universidad, pero nunca regresó. Aunque su familia perdió contacto con él, el celular permanecía encendido, lo que permitió rastrear su última ubicación.

El joven, identificado como Cristian Sneyder Marín Martín, cursaba estudios en Ciencias y Matemáticas. “Él se despidió de mí: ‘Mami, nos vemos’. Yo le dije: ‘Bueno, que la Virgen te proteja’”, relató su madre sobre la última conversación que sostuvo con su hijo.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, hacia las 4:00 de la tarde intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación, sobre las 6:00 p. m. dieron aviso a la Policía. Horas después, familiares, amigos y su novia, junto con el equipo de El Ojo de la Noche, se trasladaron a Gachancipá, donde se registraba la última ubicación del joven. “Llegamos a la estación de Policía, mi esposo y mi hermano estaban por allá en el cerro con los uniformados buscándolo”, contó.



Sobre la 1:05 de la madrugada, Cristian fue encontrado sin vida en medio de la vegetación. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.

La familia aseguró que, pocas horas después de la desaparición, recibieron llamadas en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación. “Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, afirmó la hermana del menor en declaraciones a Noticias Caracol. En uno de los audios revelados, se escucha el momento en que la madre pregunta: “¿Cuánto?”, y el presunto extorsionador responde: “Dos millones de pesos”.

Entre el dolor y la indignación, la mujer responsabilizó a los implicados en el hecho: “Me mató mi corazón en vida, me mató mi vida”, dijo al referirse a los responsables de la muerte de su hijo. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.