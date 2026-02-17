En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Madre de estudiante de U El Bosque hallado sin vida en Gachancipá revela audio clave: "Dos millones"

Madre de estudiante de U El Bosque hallado sin vida en Gachancipá revela audio clave: "Dos millones"

Sobre la 1:05 de la madrugada, Cristian fue encontrado sin vida en medio de la vegetación. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.

