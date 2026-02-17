En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Los ciclistas que padecen hemofilia y compiten en el "Tour de Francia"

Los ciclistas que padecen hemofilia y compiten en el "Tour de Francia"

Ante las críticas del Gobierno por permitir que Kevin Acosta —un niño con hemofilia— montara bicicleta, su madre defendió la decisión argumentando que existen ciclistas profesionales con la misma condición.

Publicidad

Publicidad

Publicidad