Habla la mamá del niño Kevin Acosta y responde al minsalud: "Encadenado no lo podía tener"

Habla la mamá del niño Kevin Acosta y responde al minsalud: "Encadenado no lo podía tener"

Frente a las críticas del Gobierno sobre permitir que un niño hemofílico montara bicicleta, Catherine Pico defendió el derecho de su hijo a una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades... no lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave", afirmó con contundencia.

