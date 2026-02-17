En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Se reanudan las conversaciones entre el Clan del Golfo y el Gobierno nacional

Se reanudan las conversaciones entre el Clan del Golfo y el Gobierno nacional

El Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia informaron que las conversaciones se reactivarán en el marco del espacio que adelantan como parte de la política de paz total.

Publicidad

Publicidad

Publicidad