¿Cómo enfrentar la soledad en Navidad? Psiquiatra explica cómo sobrellevar las fiestas

Mientras para muchos la Navidad es sinónimo de reuniones familiares, risas y mesas llenas, para otros se convierte en una fecha cargada de silencios, ausencias y emociones difíciles de gestionar.

Así lo explicó Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra y experto en salud mental, en entrevista en Mañanas Blu 10:30, donde abordó con franqueza un fenómeno cada vez más visible: la soledad durante las festividades decembrinas.

“El periodo navideño es un punto de tensiones emocionales”, afirmó Córdoba, al señalar que esta época suele ubicarse entre dos extremos. “Por un lado están quienes lo viven con mucha alegría y entusiasmo, pero en la otra esquina encontramos el desasosiego, la tristeza, la desesperanza y el vacío”. Para el especialista, reconocer esa dualidad es clave para entender por qué no todos experimentan la Navidad de la misma manera.

Uno de los primeros mensajes del psiquiatra fue el respeto por las emociones ajenas. “No podemos forzar a quien no quiera celebrar. El que no quiere o no puede, pues no quiere”, dijo, comparándolo con la presión social frente al consumo de alcohol.



Muchas personas prefieren no celebrar las fiestas de fin de año, como la Navidad. Foto: Freepik

En ese punto, lanzó una advertencia clara: “Mucho cuidado con el alcohol. El alcohol es un depresor y muchas veces es el origen de amargar estos momentos”. Según explicó, aunque inicialmente pueda generar euforia, el abuso exacerba los síntomas depresivos al día siguiente, incluso en personas que no se reconocen clínicamente como deprimidas.

Córdoba invitó a quienes se sienten solos a “abrigarse con los recuerdos”, especialmente aquellos vinculados a personas que ya no están. “Las ausencias físicas y afectivas se hacen más presentes hoy, pero todos dejaron alguna huella grata. La mejor manera de honrar las ausencias es recordarlas con el legado que nos dejaron”, señaló, destacando que el duelo no debe verse solo como algo fatídico, sino como un proceso emocional natural.

Otro factor que incide en la percepción de soledad son las redes sociales. Para el experto, estas plataformas han creado “un mundo imaginario y artificioso”, donde se comparan realidades distorsionadas. “Las personas terminan comparando momentos artificiales con el mundo real, y eso puede ser especialmente difícil para los jóvenes”, advirtió.

Más allá de la Navidad, Córdoba alertó sobre la soledad como un fenómeno creciente y un reto de salud pública. “La soledad viene sumada a cuadros depresivos, de ansiedad e incluso a intentos de suicidio”, afirmó, recordando que el envejecimiento poblacional hará este problema aún más relevante en los próximos años.

Finalmente, el psiquiatra hizo un llamado a perder el miedo a pedir ayuda. “Quitarnos el pudor de golpear y pedir apoyo es uno de los pasos más significativos para aprender a vivir en comunidad”, dijo, cuestionando las ideas culturales que asocian la fortaleza con el silencio emocional. En una fecha donde abundan los brindis y los abrazos, su mensaje fue claro: reconocer la soledad y hablar de ella también es una forma de cuidarse.