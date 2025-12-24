Un mensaje de mamá cruzó montañas y reunió a dos hermanos soldados en Navidad

En una base militar ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, se registró un reencuentro familiar en medio del servicio militar. El soldado Juan Daniel Manco Agudelo, de 20 años, integrante del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, recibió una visita inesperada mientras cumplía sus labores en esta unidad.

Hasta ese lugar llegó su hermana, la soldado Manuela Manco Agudelo, quien también presta su servicio militar, adscrita al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 4, con sede en la ciudad de Medellín. El encuentro se produjo luego de un desplazamiento aéreo de aproximadamente una hora, que permitió que ambos hermanos se reencontraran tras seis meses sin verse.

La visita tuvo como propósito entregar un mensaje de Navidad enviado por su madre, Doralba Agudelo Zapata, quien no pudo desplazarse hasta la base debido a la ubicación y a las condiciones del terreno. El mensaje fue entregado en persona por Manuela a su hermano menor, en un momento que marcó la jornada para ambos soldados.

El reencuentro también fue compartido con su madre a través de una videollamada, durante la cual pudo ver nuevamente a sus hijos juntos. Aunque lejos de su hogar, la mujer expresó su orgullo al observarlos cumpliendo su servicio militar en distintas unidades, en una fecha tradicionalmente reservada para la reunión familiar.



Además del encuentro entre los hermanos, la jornada permitió la entrega de bolsas de moral a los soldados del batallón, como parte de las actividades realizadas durante la temporada navideña para quienes permanecen en zonas apartadas del país.

La historia de los hermanos Manco Agudelo refleja la realidad de muchas familias colombianas que, durante las festividades de fin de año, permanecen separadas debido a compromisos laborales y de servicio, especialmente en regiones de difícil acceso donde continúan las operaciones de seguridad y presencia institucional.