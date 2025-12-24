En vivo
Un mensaje de mamá cruzó montañas y reunió a dos hermanos soldados en Navidad

Un mensaje de mamá cruzó montañas y reunió a dos hermanos soldados en Navidad

Un reencuentro familiar se dio en una base militar del occidente antioqueño en vísperas de Navidad. Entre lágrimas, dos hermanos soldados que no se veían hace seis meses, volvieron a abrazarse.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

