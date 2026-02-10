Tras un mes de su partida, Yeison Jiménez tendrá canción al lado de Maluma

Ya se cumplió un mes de la trágica muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá. Sus fans no dejan ir tan fácil la memoria del ‘Aventurero’ y sus canciones siguen siendo entonadas en todo el país en honor a su memoria artística y todo el legado que dejó en la música.

Durante mucho tiempo, el oriundo de Manzanares habló de su deseo de participar con más artistas y por qué no explorar nuevos géneros, entre esos el género urbano y poder trabajar de la mano de algunos de sus exponentes, como lo hizo en su momento con DFZM cuando lanzó “Tierno” y fue un rotundo éxito. Sin embargo, lo que no sabían sus fans es que alcanzó a cumplirse ese gusto y lo hizo al lado de Maluma, quien fue el que se unió a la ola de la popular y regional colombiana.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

Así suena “Con El Corazón”, la canción de Yeison Jiménez y Maluma

Si bien la canción saldrá de manera oficial el 12 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, Maluma mostró un delante de esta “sorpresita”, como dice el propio Yeison en el video, confirmando la salida de esta canción y de esta canción que apunta a volverse en un éxito.

Una popular romántica, al mejor estilo del ‘Aventurero’, será la protagonista de esta canción que en pocas horas emocionó a los fans de ambos seguidores que esperan con ansias su salida. Recordando que no es la primera vez que Maluma incursiona en el regional, pues lo hizo en su momento al lado del mexicano Carín León.



“Que belleza que hayan dejado este tema”; “Que chimba que salga de una vez”; “No ha salido y ya es un himno”; “Ya la veo en los primeros lugares”; “Ambos se admiraban extremadamente y este año estaban preparado todo para darnos esta gran sorpresa”, fueron algunos comentarios que se generaron tras el anuncio.