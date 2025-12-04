Patrullera de la Policía le salvó la vida de una niña en Antioquia tras rescatarla en una piscina

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una niña se acerca a una piscina en el municipio de La Pintada, cuando inesperadamente cae a la piscina y se comienza a ahogar ante la mirada atónita de otros menores de edad y adultos.

Sin embargo, en el sitio estaba la patrullera Stéfanny Zapata, que, mientras estaba en una jornada institucional, se percató de la situación e inmediatamente saltó sin pensarlo a la piscina y rescató a la menor que llevaba algunos segundos en el agua.

Afortunadamente, la reacción inmediata de la uniformada permitió salvarle la vida a la menor, en una situación que pudo tener un desenlace fatal de no ser por la rápida respuesta de la patrullera Zapata que hace parte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia que no dudó en lanzarse al agua.

Según confirmaron desde la Policía Antioquia, tras arrojarse al agua, la mujer sacó a la menor de la piscina, le brindó los primeros auxilios, la estabilizó y luego se la entregó al personal de salud del lugar que continúa con la atención de la niña que se encuentra en óptimas condiciones.

En medio de la distinción a la patrullera Zapata, las autoridades recordaron la importancia de que los padres o adultos responsables estén pendientes de los menores de edad en los entornos acuáticos para evitar una tragedia, más teniendo en cuenta que los niños están en vacaciones y son más propensos a estar en este tipo de escenarios.