Revelan detalles de muerte de patrullera en Valledupar: señalan a su pareja, funcionario del Inpec

La ciudad de Valledupar sigue consternada tras el asesinato de la patrullera Vanessa De León Pertuz, ocurrido la mañana del sábado en el barrio Primero de Mayo. La víctima, en su día de descanso, estaba vinculada a la estación policial de Chimichagua, Cesar.

Según las autoridades, el presunto agresor fue identificado como su pareja sentimental, Giovanni Mauricio Durán Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asignado a la cárcel La Tramacúa. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la carrera 22 con calle 24.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, informó que la hipótesis principal apunta a un episodio pasional. Testigos del sector relataron a Noticias Caracol que la pareja —que, de acuerdo con versiones de vecinos, llevaba una relación estable de aproximadamente ocho años y tenía un hijo de cinco— protagonizó una discusión que escaló violentamente.

Vanessa de León Pertuz, víctima feminicidio en Valledupar. Redes sociales.

Vecinos indicaron que la patrullera fue atacada con un arma cortopunzante. El cuerpo fue encontrado en la terraza de la casa con múltiples lesiones en cuello, pecho y extremidades, lesiones que, según las primeras observaciones, indicarían intentos de defensa por parte de la víctima.



Tras el ataque, Durán Quintero intentó quitarse la vida saltando desde la terraza, pero fue detenido en el lugar por personal del cuadrante que llegó tras las denuncias de gritos. El presunto responsable fue trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde permanece bajo custodia policial y atención médica.

En un video que ha salido a la luz en redes sociales se puede observar al sujeto cuando presuntamente intenta atentar contra su vida. Este es el video.

La Policía Metropolitana confirmó la aprehensión por el delito de homicidio; no obstante, la Fiscalía General de la Nación será la encargada de la calificación jurídica definitiva y de investigar si el caso corresponde a un feminicidio, atendiendo las circunstancias agravantes que rodearon los hechos.