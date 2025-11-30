En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Revelan detalles de muerte de patrullera en Valledupar: señalan a su pareja, funcionario del Inpec

Revelan detalles de muerte de patrullera en Valledupar: señalan a su pareja, funcionario del Inpec

Tras el ataque, Durán Quintero intentó quitarse la vida saltando desde la terraza, pero fue detenido en el lugar por personal del cuadrante que llegó tras las denuncias de gritos.

Foto: redes sociales / captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

