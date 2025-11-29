Asesinan a patrullera de la Policía en Valledupar: su pareja sentimental fue capturada

Como Vanessa de León Pertuz fue identificada la uniformada de la Policía que fue asesinada en las últimas horas en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, según las versiones de las autoridades, a manos de su pareja sentimental llamada Giovani Mauricio Durán Quintero, de quien se conoce que laboraba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, aseguró que el hecho tuvo lugar puntualmente en la carrera 22 con calle 24, del sector mencionado, y que el presunto agresor fue capturado y posteriormente trasladado hasta un centro asistencial con urgencia, debido a que intentó lanzarse desde el techo de la vivienda.

“Al parecer fue un tema pasional. Su pareja sentimental, persona con la que tiene una relación desde hace ocho años, le propinó unos impactos con un arma contundente en el pecho, ocasionando su muerte. Ese hombre huyó y trató de lanzarse desde una terraza, allí fue capturado por el personal del cuadrante”, alcanzó a declarar ante los medios de comunicación.

De la víctima fatal se sabe que era una patrullera adscrita a la estación policial en el municipio de Chimichagua, Cesar, en tanto que Durán Quintero estaba vinculado desde 2023 al Inpec, más puntualmente en la cárcel La Tramacúa, donde aún estaba bajo periodo de prueba.



Vanessa de León Pertuz, víctima feminicidio en Valledupar. Redes sociales.

La Policía Metropolitana de Valledupar también informó que Vanessa de León Pertuz estaba en su turno de descanso y que su compañero fue aprehendido inicialmente por el delito de homicidio, pues será la Fiscalía General de la Nación la que decida si es un feminicidio.

Las autoridades dieron otro golpe certero en las últimas semanas: capturaron en la llamada Torre Los Maestros, ubicada en la urbanización Nando Marín, de Valledupar, a Alejandro de Hoyos Maestre, conocido como alias El Indio, y quien está en el cartel de los más buscados de esa jurisdicción por delitos como hurto calificado y abigeato agravado.

Publicidad

Informó el teniente coronel Iván Ricardo Baquero, comandante operativo de la Policía en Valledupar, que esta persona estaría presuntamente involucrada, por ejemplo, en un robo masivo de reses en el municipio de Pueblo Bello, los cuales fueron sacrificados y comercializados ilegalmente.

“Según el avance investigativo, alias ‘El Indio’ estaría involucrado en un hurto a mano armada ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en el municipio de Pueblo Bello, donde, en compañía de otros sujetos, habría sacrificado varias reses para su comercialización ilegal”, dijo a los medios de comunicación.