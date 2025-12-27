En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tragedia en Antioquia: hombre murió ahogado en río del municipio de El Carmen de Viboral

Tragedia en Antioquia: hombre murió ahogado en río del municipio de El Carmen de Viboral

En otra zona del Oriente antioqueño un menor fue rescatado de otro afluente cuando se estaba ahogando. Autoridades piden prevención ante los denominados "paseos de olla" por estas fechas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad