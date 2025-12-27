Tragedia en Antioquia: hombre murió ahogado en río del municipio de El Carmen de Viboral

Las autoridades en el departamento de Antioquia encendieron las alertas por los tradicionales paseos que hacen los paisas en ríos y que lamentablemente siguen dejando personas fallecidas como ocurrió en el municipio de El Carmen de Viboral en donde un hombre falleció luego de entrar al río Melcocho.

La víctima de aproximadamente 20 años, fue encontrado por la misma comunidad de la zona que se percibió de la presencia del hombre en el afluente y al ver que no salía ingresaron por su propia cuenta y lo llevaron hasta la orilla en donde a pesar de los esfuerzos fue dado por muerto por las autoridades correspondientes.

Tras conocerse este lamentable hecho, el Cuerpo de Bomberos de El Carmen de Viboral trasladó el cuerpo hasta la casco urbano en donde las autoridades competentes hacen la inspección técnica y los procedimientos judiciales correspondientes, con el fin de esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Sin embargo, no es el único hecho que preocupa a las autoridades, ya que en el municipio de San Luis un menor de edad fue rescatado cuando se estaba ahogando. Esta situación hizo que la comunidad en el Oriente antioqueño pidiera a los turistas mayor responsabilidad a la hora de ir a los ríos de la subregión y así se puedan evitar tragedias como la ocurrida en El Carmen de Viboral.



Finalmente, hay que recordar que los pronósticos dejan en evidencia que el cierre de 2025 y el inicio de 2026 están marcados por más lluvias de lo previsto, por lo que el llamado de las autoridades a la comunidad es estar pendientes a crecientes súbitas en la época de los paseos de ríos.