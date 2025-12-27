Novio revela detalles tras la muerte de extranjera en Antioquia: "Estaba sumergida"

La muerte de una turista mexicana en Antioquia sigue generando preguntas y mantiene a las autoridades en plena investigación para esclarecer qué ocurrió en diciembre. El caso, registrado en un apartamento turístico del municipio de El Carmen de Viboral, tomó relevancia luego de que la pareja sentimental de la joven, quien fue la última persona en verla con vida, entregara un testimonio que hoy es clave dentro del proceso judicial.

Según el relato entregado a la Policía y a la Fiscalía, la pareja se encontraba celebrando la Navidad en el inmueble que habían alquilado por algunos días. En medio de la noche, el hombre salió del apartamento por unos minutos y, al regresar, se encontró con una escena que aún intenta explicar. Su pareja estaba dentro del jacuzzi, inconsciente y sin reaccionar. “Cuando volví, ella estaba sumergida”, dijo en su declaración, una frase que hoy concentra buena parte de la atención de los investigadores.

El hombre aseguró que al notar que la mujer no respondía, intentó auxiliarla de inmediato. Relató que le practicó maniobras de reanimación mientras se comunicaba con las líneas de emergencia. Minutos después, unidades de la Policía y organismos de socorro llegaron al lugar para atender la situación, pero pese a los esfuerzos, la joven ya no presentaba signos vitales.

Agente del CTI de la Fiscalía Foto: Fiscalía General de la Nación

Qué hallaron las autoridades en el apartamento turístico

Al ingresar al apartamento, las autoridades confirmaron que la mujer había fallecido. El cuerpo fue retirado del jacuzzi y dispuesto en el piso del inmueble para adelantar los primeros actos urgentes. En medio de la inspección inicial, los funcionarios señalaron que no se encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo de la turista, un elemento que, por ahora, descarta una agresión directa.

Sin embargo, durante el procedimiento sí fueron halladas algunas sustancias al interior del apartamento, un detalle que abrió nuevas líneas de investigación. Todo el material recolectado quedó en custodia de la Fiscalía, que ahora analiza si alguno de estos elementos tiene relación directa o indirecta con la muerte de la joven. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre este punto mientras avanzan los análisis.



Hipótesis sobre la causa de la muerte de la turista mexicana

La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, quien había llegado desde México con la intención de pasar unos días de descanso y celebrar su aniversario con su pareja. De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a un posible paro cardiorrespiratorio, aunque las autoridades han sido claras en señalar que esta versión aún no es definitiva.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad encargada de determinar con exactitud la causa del fallecimiento a través de exámenes forenses. Mientras se conocen los resultados, el testimonio del novio sigue siendo una pieza central dentro de una investigación que ha generado conmoción, no solo por tratarse de una turista extranjera, sino por las circunstancias en las que fue hallada sin vida en plena Navidad.